"У природы нет плохой погоды", или Как менялась погода в Донецке за последние пару дней
- Автор:
- natalitvinenko
- Дата публикации:
- 12:08
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- 33
Утром в среду, сегодня,была изморозь и вообще стало холодать, и был довольно красивый рассвет. Приближение холода предсказывалось классическими погодными народными приметами: дым из труб накануне шел вертикально вверх, синицы приблизились к жилью и подавали голос.
В 15.00 во вторник вдруг посыпал снег крупка - пролетал, быстро кончился. В 21.09 был довольно сильный бубух -ну или в металл кто ударил. Но это уже не совсем погода....
Ещё немного до соцветий.
Любой металл слепил, горя...
Была весна, и день был третий
У января.
И в этот тёплый день весённий,
Декабрьские холодом знобя,
Летел к кому- то вопль сиренный,
Других собою возлюбя.
И там, где снег декабрьский тает
И облаков весенний клин,
Идёт война, и заменяют
Использованный магазин...
- 33
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