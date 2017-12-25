"У природы нет плохой погоды", или Как менялась погода в Донецке за последние пару дней

Автор: natalitvinenko Дата публикации: 12:08

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33 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/200277

С Новым годом, Рождеством и, судя по погоде, с Восьмым марта, которое можно было спокойно назначать на любой из дней каникул. Погода в Донецке в последние дни меняется регулярно. То в понедельник проплыв облаков - разных, на несколько уровней. То во вторник плыли облака, как вата - рулончиком. То небо серое. То на Рождество вынырнуло солнце и слепило, и небо было синее, а потом был невероятно красивый закат... Погода меняется так, что если перечислять все - будет длинный и неинтересный список.Утром в среду, сегодня,была изморозь и вообще стало холодать, и был довольно красивый рассвет. Приближение холода предсказывалось классическими погодными народными приметами: дым из труб накануне шел вертикально вверх, синицы приблизились к жилью и подавали голос.В 15.00 во вторник вдруг посыпал снег крупка - пролетал, быстро кончился. В 21.09 был довольно сильный бубух -ну или в металл кто ударил. Но это уже не совсем погода....Ещё немного до соцветий.Любой металл слепил, горя...Была весна, и день был третийУ января.И в этот тёплый день весённий,Декабрьские холодом знобя,Летел к кому- то вопль сиренный,Других собою возлюбя.И там, где снег декабрьский таетИ облаков весенний клин,Идёт война, и заменяютИспользованный магазин...