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Главная  /  Репортажи  /  "У природы нет плохой погоды", или Как менялась погода в Донецке за последние пару дней

"У природы нет плохой погоды", или Как менялась погода в Донецке за последние пару дней

Автор:
natalitvinenko
Дата публикации:
12:08
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С Новым годом, Рождеством и, судя по погоде, с Восьмым марта, которое можно было спокойно назначать на любой из дней каникул. Погода в Донецке в последние дни меняется регулярно. То в понедельник проплыв облаков - разных, на несколько уровней. То во вторник плыли облака, как вата - рулончиком. То небо серое. То на Рождество вынырнуло солнце и слепило, и небо было синее, а потом был невероятно красивый закат... Погода меняется так, что если перечислять все - будет длинный и неинтересный список.

Утром в среду, сегодня,была изморозь и вообще стало холодать, и был довольно красивый рассвет. Приближение холода предсказывалось классическими погодными народными приметами: дым из труб накануне шел вертикально вверх, синицы приблизились к жилью и подавали голос.

В 15.00 во вторник вдруг посыпал снег крупка - пролетал, быстро кончился. В 21.09 был довольно сильный бубух -ну или в металл кто ударил. Но это уже не совсем погода....

Ещё немного до соцветий.
Любой металл слепил, горя...
Была весна, и день был третий
У января.
И в этот тёплый день весённий,
Декабрьские холодом знобя,
Летел к кому- то вопль сиренный,
Других собою возлюбя.
И там, где снег декабрьский тает
И облаков весенний клин,
Идёт война, и заменяют
Использованный магазин...

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