В Саратове из-за коммунальной аварии произошёл дорожный коллапс

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В Саратове из-за коммунальной аварии произошёл дорожный коллапс (ВИДЕО)

Автор:
Александр Устинов
Дата публикации:
11:53
  • 79
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Эти кадры прислал мобильный репортёр из Саратова. Там на улице Ламповой из-за коммунальной аварии произошёл дорожный коллапс. По словам автора ролика, несколько машин не могут самостоятельно выбраться из ледяного плена, образовавшегося на дороге из-за течи трубопровода.

"Ни пройти, ни проехать!Весь район перерыт, вода течёт месяцами!" - сетует мобильный репортёр из Саратова. Улицы Ламповая, Осенняя и Студёная превратились буквально в сплошное препятствие как для автомобилистов, так и пешеходов. Что, по словам местных жителей, значительно осложняет подъезд к детской поликлинике, к двум детским садам, к 75-й школе. "И во дворы не подъехать!" - рассказывает автор видео. Сложно ехать по опасной наледи и каретам скорой медицинской помощи.

Причиной дорожного коллапса, по словам мобильного репортёра, является с завидным постоянством дающий течь трубопровод. "Течёт улица Ламповая всю жизнь. Каждую зиму "день сурка"! Когда же это закончится! Может, за 60 лет существования посёлка можно поменять трубы, а не чопики забивать? Неужели нельзя один раз раскопать глобально, сделать, и забыть..." - пишет автор видео.
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Комментарии (1)

  • mreportertv
    11:57
    Уважаемый автор, уточните, пожалуйста, автомобили застряли в наледи/ямах? Или их сковало льдом?
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