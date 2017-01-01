В Саратове из-за коммунальной аварии произошёл дорожный коллапс (ВИДЕО)
- Автор:
- Александр Устинов
- Дата публикации:
- 11:53
-
- 79
"Ни пройти, ни проехать!Весь район перерыт, вода течёт месяцами!" - сетует мобильный репортёр из Саратова. Улицы Ламповая, Осенняя и Студёная превратились буквально в сплошное препятствие как для автомобилистов, так и пешеходов. Что, по словам местных жителей, значительно осложняет подъезд к детской поликлинике, к двум детским садам, к 75-й школе. "И во дворы не подъехать!" - рассказывает автор видео. Сложно ехать по опасной наледи и каретам скорой медицинской помощи.
Причиной дорожного коллапса, по словам мобильного репортёра, является с завидным постоянством дающий течь трубопровод. "Течёт улица Ламповая всю жизнь. Каждую зиму "день сурка"! Когда же это закончится! Может, за 60 лет существования посёлка можно поменять трубы, а не чопики забивать? Неужели нельзя один раз раскопать глобально, сделать, и забыть..." - пишет автор видео.
- 79
Комментарии (1)