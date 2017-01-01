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Огромные очереди на комплекс тюбинговых горок "Ракета" на ВДНХ

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12:42
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Огромные очереди на комплекс тюбинговых горок "Ракета" на ВДНХ, где теперь в будние дни можно покататься бесплатно - с 11 до 16 часов.

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