Необычайной красоты облака запечатлели в Австралии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:48
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- 31
Казалось бы, всего лишь - высокая облачность. Вот только тучи в этом случае выстроились так, что образовали в небе - огромную фигуру, в которой некоторые пользователи разглядели что-то вроде НЛО, а другие - чуть ли не ядерный гриб.
Однако никаких спецэффектов или обработки с помощью визуальных фильтров - тут нет. Сообщается, что единственное, что сделал автор ролика, так это - ускорил воспроизведение кадров. Для пущей зрелищности.
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