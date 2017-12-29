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Необычайной красоты облака запечатлели в Австралии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:48
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Эти кадры из Австралии. Там запечатлели на видео природное явление редкой красоты.

Казалось бы, всего лишь - высокая облачность. Вот только тучи в этом случае выстроились так, что образовали в небе - огромную фигуру, в которой некоторые пользователи разглядели что-то вроде НЛО, а другие - чуть ли не ядерный гриб.

Однако никаких спецэффектов или обработки с помощью визуальных фильтров - тут нет. Сообщается, что единственное, что сделал автор ролика, так это - ускорил воспроизведение кадров. Для пущей зрелищности.
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