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Кровать на сцене у памятника Долгорукому

Автор:
tim777
Дата публикации:
13:51
  • 38
  • 1

На сцене возле памятника Ю. Долгорукому установили кровать.

  • 38
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    24.09.2014 11:03
    Репортаж показан по ТК "Россия 1" в программе "Вести-Москва" в 14:45.
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