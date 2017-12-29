Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 10 января 2018 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 13:57
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В программу, показанную в эфире 10 января, вошли репортажФедорова Николая о том, как сильная метель разбушевалась на юге Сахалина, кадры о том, как автомобиль скорой помощи двигался без заднего колеса в Республике Коми, кадры о том, собака отпугнула льва в Танзании и кадры о том, как необычайной красоты облака запечатлели в Австралии.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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