Умер знаменитый актёр Михаил Державин
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 15:17
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В 1954 году Державин поступил в Театральное училище имени Щукина. Затем его пригласили в Московский театр имени Ленинского комсомола.
В 1969 году он перешел в Театр сатиры. За время работы там сыграл множество ролей, среди которых Елисеев в «Банкете» Аркадия Арканова и Григория Горина, Велосипедкин в «Бане» Владимира Маяковского, Телятев в «Бешеных деньгах» Александра Островского, Скалозуб в «Горе от ума» Александра Грибоедова. В кино Державин дебютировал в 1956 году, снявшись в фильме Юрия Егорова «Они были первыми», где сыграл гимназиста Женьку.
Одна из наиболее запомнившихся его киноролей — в фильме «Трое в лодке, не считая собаки» Наума Бирмана по произведению Джерома К. Джерома.
В 1990‑х годах много снимался в комедиях у режиссера Анатолия Эйрамджана: «Бабник», «Моя морячка», «Жених из Майями», «Третий не лишний», «Импотент», «Ночной визит».
В 1970-е годы актер был постоянным участником телепередачи «Кабачок «13 стульев» в роли пана Ведущего. Программа в течение долгих лет была очень популярна и принесла Державину всесоюзную славу.
Получил несколько орденов, включая орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. В 2006 году в Москве на Аллее российского кино рядом с «Мосфильмом» была открыта именная звезда Михаила Державина.
Артист увлекался спортом и рыбалкой, любил петь. Был трижды женат, у него осталась дочь и двое внуков. Прощание с М.М. Державиным состоится в Театре сатиры в понедельник, 15 января, в 11 часов. Гражданская панихида - в 12 часов. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
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