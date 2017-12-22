Умер знаменитый актёр Михаил Державин

Автор: tim777 Дата публикации: 15:17

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69 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/200289

Старейший ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в возрасте 81 года. Народный артист России скончался «после продолжительной тяжелой болезни». Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в Москве в семье одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина. Отец умер, когда Михаилу было 15 лет. Чтобы помочь семье ему приходилось подрабатывать, десятый класс он окончил в вечерней школе.В 1954 году Державин поступил в Театральное училище имени Щукина. Затем его пригласили в Московский театр имени Ленинского комсомола.В 1969 году он перешел в Театр сатиры. За время работы там сыграл множество ролей, среди которых Елисеев в «Банкете» Аркадия Арканова и Григория Горина, Велосипедкин в «Бане» Владимира Маяковского, Телятев в «Бешеных деньгах» Александра Островского, Скалозуб в «Горе от ума» Александра Грибоедова. В кино Державин дебютировал в 1956 году, снявшись в фильме Юрия Егорова «Они были первыми», где сыграл гимназиста Женьку.Одна из наиболее запомнившихся его киноролей — в фильме «Трое в лодке, не считая собаки» Наума Бирмана по произведению Джерома К. Джерома.В 1990‑х годах много снимался в комедиях у режиссера Анатолия Эйрамджана: «Бабник», «Моя морячка», «Жених из Майями», «Третий не лишний», «Импотент», «Ночной визит».В 1970-е годы актер был постоянным участником телепередачи «Кабачок «13 стульев» в роли пана Ведущего. Программа в течение долгих лет была очень популярна и принесла Державину всесоюзную славу.Получил несколько орденов, включая орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. В 2006 году в Москве на Аллее российского кино рядом с «Мосфильмом» была открыта именная звезда Михаила Державина.Артист увлекался спортом и рыбалкой, любил петь. Был трижды женат, у него осталась дочь и двое внуков. Прощание с М.М. Державиным состоится в Театре сатиры в понедельник, 15 января, в 11 часов. Гражданская панихида - в 12 часов. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.