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Солнечная погода с лёгким морозом установилась в столичном регионе

Автор:
tim777
Дата публикации:
15:42
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В эти дни в столичном регионе установилась долгожданная солнечная погода. На улицах города ясно и сухо. Температура понизилась до минус 5 градусов. При этом погода никак не влияет на досуг горожан: многие с удовольствием выходят на улицы, гуляют в парках и скверах. Движение транспорта осуществляется в штатном режиме и существенных затруднений нет. Синоптики на ближайшие выходные прогнозируют усиление морозной температуры, однако при этом осадков в виде снега не ожидается.

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