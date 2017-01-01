Солнечная погода с лёгким морозом установилась в столичном регионе

Автор: tim777 Дата публикации: 15:42

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В эти дни в столичном регионе установилась долгожданная солнечная погода. На улицах города ясно и сухо. Температура понизилась до минус 5 градусов. При этом погода никак не влияет на досуг горожан: многие с удовольствием выходят на улицы, гуляют в парках и скверах. Движение транспорта осуществляется в штатном режиме и существенных затруднений нет. Синоптики на ближайшие выходные прогнозируют усиление морозной температуры, однако при этом осадков в виде снега не ожидается.