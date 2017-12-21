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В центре Новокузнецка остались развалины после сноса домов

Автор:
frol2909
Дата публикации:
10.01 19:46
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В центре Новокузнецка остались развалины после сноса домов.

  • 30
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