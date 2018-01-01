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Сажа от местной котельной нарушает экологию посёлка Ключевой в Кемеровской области

Автор:
Александр Лопухов
Дата публикации:
02:28
  • 24
  • 0

Сажа от местной котельной нарушает экологию посёлка Ключевой в Кемеровской области.

Кемеровская область, г. Мыски, п. Ключевой
  • 24
  • 0

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