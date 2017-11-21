На востоке столицы идёт снос детской больницы

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На востоке столицы начался снос филиала детской городской больницы св. Владимира (ранее — Детская больница № 19 имени Зацепина). Больница располагалась по адресу: ул. Большая Черкизовская, д. 12, стр. 1. Больница специализировалась на оказании ортопедической помощи детям. Как видно, все перекрытия в больнице деревянные. Что будет на этом месте после завершения сноса - не известно.