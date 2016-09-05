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Главная  /  Репортажи  /  Театрализованное представление в Климентовском переулке собрало десятки горожан

Театрализованное представление в Климентовском переулке собрало десятки горожан

Автор:
tim777
Дата публикации:
10.01 21:02
  • 138
  • 1

Хоть и новогодние праздники позади, однако столичные площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" продолжают работать и привлекать горожан. Вечерами на некоторых из них проходят театрализованные представления. Так, в районе Замоскворечье в Климентовском переулке вечерний досуг горожан был скрашен театрализованным представлением возле новогодней ёлки. Артисты, одетые в яркие светящиеся одежды танцевали и водили хороводы с детьми и прохожими. Особой популярностью пользовались персонажи рождественских сказок на ходулях, которые привлекали внимание москвичей и гостей столицы. Все собравшиеся на импровизированный перформанс снимали происходящее на камеры мобильных устройств и делали памятные кадры.

  • 138
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    10.01 22:20
    АГН в 21:37: http://www.mskagency.ru/materials/2741999
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