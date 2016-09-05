Театрализованное представление в Климентовском переулке собрало десятки горожан

Автор: tim777 Дата публикации: 10.01 21:02

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Хоть и новогодние праздники позади, однако столичные площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" продолжают работать и привлекать горожан. Вечерами на некоторых из них проходят театрализованные представления. Так, в районе Замоскворечье в Климентовском переулке вечерний досуг горожан был скрашен театрализованным представлением возле новогодней ёлки. Артисты, одетые в яркие светящиеся одежды танцевали и водили хороводы с детьми и прохожими. Особой популярностью пользовались персонажи рождественских сказок на ходулях, которые привлекали внимание москвичей и гостей столицы. Все собравшиеся на импровизированный перформанс снимали происходящее на камеры мобильных устройств и делали памятные кадры.