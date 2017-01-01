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Администрация ВДНХ предупреждает желающих прокатиться с комплекса тюбинговых горок «Ракета»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
10.01 22:28
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В связи с большой популярностью комплекса тюбинговых горок «Ракета» в пиковые часы с 11:00 до 16:00 со вторника по пятницу (в период бесплатного посещения) время ожидания в очереди на подъем может составлять до 2,5 часа. Одевайтесь теплее и планируйте, пожалуйста, свой отдых с учетом этих обстоятельств. У подножия горки работают ярмарочные домики, где можно согреться горячими напитками и перекусить после катания.

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