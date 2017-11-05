Лисица ужинает на юге столицы

Автор: xx9Roman Дата публикации: 01:45

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Лисичка ужинает в южном округе Москвы не далеко от пересечения третьего кольца и Ленинского проспекта рядом с торговым домом Макслевел.

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37 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/200311

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