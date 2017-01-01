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Три автомобиля столкнулись на МКАД: пострадали 3 человека

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
03:01
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Ночью на юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадали 3 человека. На внутренней стороне 24-го километра МКАД произошло столкновение автомобилей "Хонда", "Шевроле" и "Мазда". По одной из версий автомобиль "Шевроле" врезался во впереди ехавший автомобиль "Хонда", от удара автомобили развернуло и попутно в автомобиль "Хонда" врезался автомобиль "Мазда". В результате ДТП травмы получили 3 человека, двое из них был госпитализированы в больницы в города, третий пострадавший от госпитализации отказался. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Также в районе этой аварии произошло ещё одно ДТП с участием грузовика. Окончательные причины первого ДТП выяснит группа разбора.

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