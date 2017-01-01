Коммунальные службы устраняют последствия снегопада

Автор: tim777 Дата публикации: 16:53

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11 января в столичном регионе установилась морозная погода. Прошли осадки в виде снега. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни похолодание в городе продолжится и к выходным достигнет своего максимума. В ночь на старый новый год ожидается до минус 14 градусов. А пока коммунальные службы устраняют последствия минувшего снегопада. На улицах города работает коммунальная техника, а также в ручном режиме убираются пешеходные зоны и остановки возле станций метро. В последствии дороги обрабатываются специальными реагентами.