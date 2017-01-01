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Уборка снега в столице после снегопада

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:53
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В столице после сильного снегопада продолжается уборка снега. Коммунальные службы очищают тротуары, набережные, бульвары и скамейки.

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