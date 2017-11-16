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Главная  /  Репортажи  /  Замена внешних стёкол на станции метро "Воробьёвы горы"

Замена внешних стёкол на станции метро "Воробьёвы горы"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:06
  • 19
  • 1

С внешней стороны станции метро "Воробьёвы горы" идёт замена старых стёкол на новые.

  • 19
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    18:41
    Стёкол. Буква "о" пропущена в заголовке и в тексте.
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