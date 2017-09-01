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Настройка фонарей и прожекторов на Тверском бульваре

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:06
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  • 0

На Тверском бульваре городские службы производили настройку фонарей и прожекторов, чтобы они плавно меняли цветовое освещение.

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