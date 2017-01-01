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Главная  /  Репортажи  /  Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 11 января 2018 года

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 11 января 2018 года

Автор:
MR_Дмитрий
Дата публикации:
18:08
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11 января на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы ВестиNET - Мобильный репортёр.

В программу, показанную в эфире 11 января, вошли кадры о том, как круизный лайнер попал в шторм, кадры о том, как сильная метель обрушилась на Казахстан и кадры о том, как рыбаки прилетели рыбачить на вертолёте в Республике Алтай.

Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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