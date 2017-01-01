Дневной снегопад, утки на льдине и первые сосульки

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:22

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В столице целый день шёл снег. Москва-река покрылась тонким льдом и утки сидя на льдине плывут по реке. Появились первые сосульки.