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Дневной снегопад, утки на льдине и первые сосульки

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:22
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В столице целый день шёл снег. Москва-река покрылась тонким льдом и утки сидя на льдине плывут по реке. Появились первые сосульки.

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