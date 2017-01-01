Январская зарисовка заснеженного города в снегопад

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:23

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Днём не было ветра и снег отлично лёг на газоны и ветки деревьев, создавая красивые погодные пейзажи и атмосферу настоящей русской зимы.