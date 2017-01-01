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Главная  /  Репортажи  /  ДТП с пожаром на 94-м км МКАД

ДТП с пожаром на 94-м км МКАД

Автор:
Galina Sharkova
Дата публикации:
11.01 23:03
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18+. ВНИМАНИЕ!!! На видео присутствует ненормативная лексика!!!


В ДТП с пожаром на 94-м км МКАД погибли два человека.

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Комментарии (0)

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