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Главная  /  Репортажи  /  На площади Карла Маркса в Новосибирске наклонилась новогодняя елка

На площади Карла Маркса в Новосибирске наклонилась новогодняя елка

Автор:
nsk-ws
Дата публикации:
11.01 21:41
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На площади Карла Маркса в Новосибирске из-за сильного ветра наклонилась новогодняя елка.

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