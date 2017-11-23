Световое шоу и мастер-классы по живописи светом в парке "Сокольники"

Автор: Uwis Дата публикации: 11.01 22:16

33

33 0

Недалеко от кафе «Сирень» установили 5 ледяных плит, к которым прикреплены специальные щиты, пропитанные люминофором, особой краской, которая, после воздействия на нее специальных фонарей, начинает светиться. Рисунок светом остается на поверхности льда в течение нескольких минут, после чего он исчезает и холст снова можно использовать для рисования. 11 и 12 января с 16:00 до 19:00 перед посетителями парка буду выступать световые художники, а также пройдут мастер-классы. А сами ледяные стенды для рисования простоят в парке до 14 января. 13 и 14 января гости парка смогут порисовать на холстах самостоятельно.