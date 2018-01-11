В ДТП на северо-востоке Москвы погибли два человека
- Автор:
- Стрелец
- Дата публикации:
- 11.01 22:35
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Со слов очевидцев, около 21 часа на внутренней стороне МКАД, возле съезда на Ярославское шоссе столкнулись два автомобиля Mitsubishi и Ока. Авария была незначительная. Они выставили знаки и, остановившись в правом крайнем ряду, ожидали сотрудников ГАИ. Все их объезжали, но водитель внедорожника не увидел их и врезался в сзади стоящий автомобиль. От удара Ока опять влетела в Mitsubishi и загорелась. В автомобиле находилось два человека. Они погибли. На место прибыли экстренные службы. Движение в районе ДТП затруднено. Причины ДТП устанавливаются.
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