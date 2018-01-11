В Саратове из-за коммунальной аварии произошёл дорожный коллапс

Январская "весна" пришла в Крым

Дети прыгают со второго этажа в сугроб на Сахалине

Внедорожник едва не снёс инвалида в Сургуте

Рейсовые автобусы в Южно-Сахалинске не могут выйти на маршрут из-за метели

Последствия снегопада на Сахалине (ВИДЕО)

Сильная метель на Сахалине в селе Дальнем

Автомобиль "Каршеринга" опрокинулся в ДТП в Гурьевском проезде на юге Москвы: трое пострадавших

Три автомобиля столкнулись на 23 км МКАД

Необыкновенную радугу сняли на видео с борта корабля в Северном море

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В ДТП на северо-востоке Москвы погибли два человека

В ДТП на северо-востоке Москвы погибли два человека

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
11.01 22:35
  • 856
  • 2

Со слов очевидцев, около 21 часа на внутренней стороне МКАД, возле съезда на Ярославское шоссе столкнулись два автомобиля Mitsubishi и Ока. Авария была незначительная. Они выставили знаки и, остановившись в правом крайнем ряду, ожидали сотрудников ГАИ. Все их объезжали, но водитель внедорожника не увидел их и врезался в сзади стоящий автомобиль. От удара Ока опять влетела в Mitsubishi и загорелась. В автомобиле находилось два человека. Они погибли. На место прибыли экстренные службы. Движение в районе ДТП затруднено. Причины ДТП устанавливаются.

  • 856
  • 2

Комментарии (2)

  • Гринфельд Павел
    11.01 23:07
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 22:56 http://www.mskagency.ru/materials/2742318 11.01.18
  • MRSlava
    11.01 23:11
    М24 в 23:02 11.01.2018 г.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

31 0
00:51 | Sargo
Уборочная техника на ночных улицах Москвы
130 0
11.01 23:03 | Galina Sharkova
ДТП с пожаром на 94-м км МКАД
220 0
10.01 04:21 | mars66
Крупный пожар произошёл на северо-востоке столицы на территории "Физтехпарка"
35 0
11.01 14:10 | Sargo
Снегопад обрушился на северо-восток Москвы
126 2
11.01 03:01 | AlTeg()
Три автомобиля столкнулись на МКАД: пострадали 3 человека