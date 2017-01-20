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Главная  /  Репортажи  /  На Нижнем Майском пруду идет подготовка к празднику «Крещение Господне»

На Нижнем Майском пруду идет подготовка к празднику «Крещение Господне»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
11.01 23:15
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Купания в проруби на Крещение пройдут в ночь с 18 на 19 января. В этом году в столице подготовят более 60 специально оборудованных мест. Все купели и иордани будут оборудованы местами обогрева, безопасными подходами и спусками, точками с горячими напитками. В каждом месте будут дежурить спасатели, медицинские бригады и сотрудники полиции. Предусмотрена культурная программа.

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