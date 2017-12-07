VIII Московский Рождественский фестиваль духовной музыки стартовал в Москве

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VIII Московский Рождественский фестиваль духовной музыки, приуроченный к празднованию Рождества Христова, стартовал в Московском международном Доме музыки 11-го января 2018 года. Художественные руководители музыкального форума – президент Московского международного Дома музыки Владимир Спиваков и председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, митрополит Волоколамский Иларион. Фестиваль проводится с высочайшего благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Продлится VIII Московский Рождественский фестиваль духовной музыки до 24-го января 2018 года. Локация съёмки: Москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8, Московский международный Дом музыки. Заказ ВМ.