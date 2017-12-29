Из-за угрозы взрыва была перекрыта трасса М7 в подмосковной Балашихе (аэросъёмка)

Автор: Денис Гребенник Дата публикации: 02:55

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11.01.2018 г. вечером в городе Балашиха перекрыли Федеральную трассу М7 (Москва - Нижний-Новгород), в связи с обнаружением подозрительного устройства в одном из домов. Правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва в жилом доме в Московской области. По предварительным данным, сообщение поступило из коттеджного поселка "Сакраменто", который находится на 30 километре Горьковского шоссе. Движение на данном участке дороги было перекрыто в обе стороны на 30 минут.

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195 3 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/200378

Московская область, г. Балашиха, рядом с мкр. Сокраменто