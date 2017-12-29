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Главная  /  Репортажи  /  Из-за угрозы взрыва была перекрыта трасса М7 в подмосковной Балашихе (аэросъёмка)

Из-за угрозы взрыва была перекрыта трасса М7 в подмосковной Балашихе (аэросъёмка)

Автор:
Денис Гребенник
Дата публикации:
02:55
  • 195
  • 3

11.01.2018 г. вечером в городе Балашиха перекрыли Федеральную трассу М7 (Москва - Нижний-Новгород), в связи с обнаружением подозрительного устройства в одном из домов. Правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва в жилом доме в Московской области. По предварительным данным, сообщение поступило из коттеджного поселка "Сакраменто", который находится на 30 километре Горьковского шоссе. Движение на данном участке дороги было перекрыто в обе стороны на 30 минут.

Московская область, г. Балашиха, рядом с мкр. Сокраменто
  • 195
  • 3

Комментарии (3)

  • Денис Гребенник
    02:30
    А потом за оперативность ещё предъявляете))) Спокойной ночи вам редакторы МР))) Я сейчас на своём канале на ютюбе опубликую, мой куратор в лайфе тоже спит по ходу парохода))) Мы людям правду всю покажем в нахаляву, раз вам не интересно)))
  • MRSlava
    02:33
    Денис, откуда у Вас информация про бомбу? Я уже час пытаюсь что нибудь найти по этому поводу... Фейковые новости нам не нужны, и никаких данных по найденной бомбе в службах нет.
  • Денис Гребенник
    03:00
    Mr Slava я на народные слухи ориентируюсь, ФСБ там с 16,00 потом подтянули МЧС и скорую. Официальное подтверждение вы не скоро найдёте))) Не положено демонизировать общество на кануне выборов призидента))) Я уже это на Ютубе опубликовал, так что можете не морочиться даже по этому репорту))) Лайфы тоже спят))) Поэтому, народ- халява, плиз, смотрите)))
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