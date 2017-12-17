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Жилые дома подтапливает водой в посёлке Марийское Калининградской области

Автор:
lipos1994
Дата публикации:
12:35
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Жилые дома подтапливает водой в посёлке Марийское Калининградской области. Местные жители просили разрешения на устранение потопа своими силами, но для этого придется прокладывать трубу через дорогу на окраине поселка, но администрация не даёт разрешения на работы. В ответном письме сказано, что администрация обязуется принять меры в течении 2018-2020 гг.

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