Ловцы янтаря попались на видео в Калининградской области
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:04
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Такую картину запечатлели на видео с дрона в Калининградской области, в районе Янтарного. Приехали как раз за янтарём. Те, кто знает, что копать на берегу - нельзя. И, как сообщается, решили обойти закон подводной добычей. Которая, правда, законной от этого не стала.
Полиция отреагировала оперативно. Дайверов разогнали. Что интересно: сами они - уже не раз просили легализовать их деятельность. С тем, чтобы бюджет области - получал дополнительный доход за счёт продажи янтарных изделий.
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