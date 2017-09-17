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Ловцы янтаря попались на видео в Калининградской области

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:04
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Более семидесяти автомобилей с прицепами на берегу моря, хотя для пляжного отдыха - явно не сезон. Да и о рыбалке - речи не идёт.

Такую картину запечатлели на видео с дрона в Калининградской области, в районе Янтарного. Приехали как раз за янтарём. Те, кто знает, что копать на берегу - нельзя. И, как сообщается, решили обойти закон подводной добычей. Которая, правда, законной от этого не стала.

Полиция отреагировала оперативно. Дайверов разогнали. Что интересно: сами они - уже не раз просили легализовать их деятельность. С тем, чтобы бюджет области - получал дополнительный доход за счёт продажи янтарных изделий.
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