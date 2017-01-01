В Японии выросли метровые сугробы

Волгоградцы жалуются на дымящий завод "Красный Октябрь"

Из-за угрозы взрыва перекрыта трасса М7 в подмосковной Балашихе

Метель в Кузбассе

ДТП с пожаром на 94-м км МКАД

В ДТП на северо-востоке Москвы погибли два человека

В центре Новосибирска наклонилась новогодняя елка

Из-за мелкого ДТП в центре столицы остановились трамваи на Кожевнической улице

В Саратове из-за коммунальной аварии произошёл дорожный коллапс

Январская "весна" пришла в Крым

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 12 января 2018 года

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 12 января 2018 года

Автор:
MR_Дмитрий
Дата публикации:
12:11
  • 57
  • 0

12 января на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы ВестиNET - Мобильный репортёр.

В программу, показанную в эфире 12 января, вошли кадры о том, как десятки ловцов за янтарём собрались на побережье в Калининградской области, кадры о том, как экстримал совершил прыжок с парашютом с окна многоэтажки в Иваново и кадры о том, как сотни студентов взяли штурмом библиотеку накануне экзаменов в Китае.

Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
  • 57
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

36 0
17:54 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 12 января 2018 года
80 0
11.01 18:08 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 11 января 2018 года
59 0
11.01 13:25 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 11 января 2018 года
26 0
11.01 11:40 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 10 января 2018 года