ЦППК запустила мобильное приложение с интеллектуальной автоподсказкой ввода станции назначения
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 13:14
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Приложение «Расписание электричек» - удобный и эффективный помощник пассажира, экономящего время. Пользователи могут в режиме реального времени получать самую актуальную информацию о графике движения пригородных электропоездов не через посредников, а напрямую от официального перевозчика. Точность информации о прибытии электропоезда рассчитывается до одной минуты.
Мобильное приложение учитывает все возможные изменения расписания. Доступна и функция прямой связи с перевозчиком. Также есть и другие дополнительные функции, в частности, возможность выбора электропоездов по категориям.
Приложение уже доступно для скачивания в магазинах App Store и Google Play по запросу «ЦППК расписание».
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