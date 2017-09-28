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ЦППК запустила мобильное приложение с интеллектуальной автоподсказкой ввода станции назначения

Автор:
Max_019
Дата публикации:
13:14
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ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) запустила мобильное приложение с интеллектуальной автоподсказкой ввода станции назначения.

Приложение «Расписание электричек» - удобный и эффективный помощник пассажира, экономящего время. Пользователи могут в режиме реального времени получать самую актуальную информацию о графике движения пригородных электропоездов не через посредников, а напрямую от официального перевозчика. Точность информации о прибытии электропоезда рассчитывается до одной минуты.

Мобильное приложение учитывает все возможные изменения расписания. Доступна и функция прямой связи с перевозчиком. Также есть и другие дополнительные функции, в частности, возможность выбора электропоездов по категориям.

Приложение уже доступно для скачивания в магазинах App Store и Google Play по запросу «ЦППК расписание».
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