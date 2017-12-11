Установлены причастные к организации несанкционированной свалки в пойме реки Клязьма в Коврове

Автор: Дмитрий Дата публикации: 17:11

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18 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/200395

Несколько дней назад ряд изданий, даже МК, наперебой поведали публике историю о свалке елок, которые кто-то из предпринимателей не смог продать перед Новым Годом. Однако, о том, что в это же время в черте города Коврова происходит куда более опасное для окружающей среды, отчего-то предпочитают молчать. Хотя, в отличие от разового выброса отходов пятого класса опасности неустановленными лицами, в другом месте в пойме реки Клязьма фактически на берегу озера "Гидромуть", представилось возможным зафиксировать как номера машин, при помощи которых устраивают свалку строительных отходов, а потом быстренько разравнивают кучи бульдозером методом сваливания в низину, на берег, - также удалось установить, откуда мусор могли привезти (удалось найти проектно-сметную документацию на постройку здания в ОАО ВНИИ СИГНАЛ, расположенное в том же районе, где и свалка). В Коврове приемные дни у прокурора города по понедельникам, обращаться в иные надзорные органы практически бессмысленно.