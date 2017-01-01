В Японии выросли метровые сугробы

Волгоградцы жалуются на дымящий завод "Красный Октябрь"

Из-за угрозы взрыва перекрыта трасса М7 в подмосковной Балашихе

Метель в Кузбассе

ДТП с пожаром на 94-м км МКАД

В ДТП на северо-востоке Москвы погибли два человека

В центре Новосибирска наклонилась новогодняя елка

Из-за мелкого ДТП в центре столицы остановились трамваи на Кожевнической улице

В Саратове из-за коммунальной аварии произошёл дорожный коллапс

Январская "весна" пришла в Крым

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Москве солнечно и морозно, а также высокое давление

В Москве солнечно и морозно, а также высокое давление

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
16:24
  • 21
  • 0

В Москве солнечно и морозно, а также высокое давление.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

9 0
19:39 | Sargo
Басманный районный суд города Москвы (адресные планы)
18 0
19:24 | LaimeLaim
В столице повышенное атмосферное давление и умеренный мороз