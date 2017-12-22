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Красочный рассвет в Крыму (10.01.18.)

Автор:
Роман Россов-Токарев
Дата публикации:
17:06
  • 22
  • 0

Очень яркий и красочный рассвет был 10 января в Севастополе.

  • 22
  • 0

Комментарии (0)

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