Басманный районный суд города Москвы (адресные планы)
- Автор:
- Sargo
- Дата публикации:
- 19:39
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Басманный суд города Москвы (адресные планы). Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 25 февраля водителя автобуса Виктора Тихонова, въехавшего в переход у метро «Славянский бульвар» в Москве. Ему предъявлено обвинение двум по статьям: нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц и оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
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