Морозный и солнечный день в столице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 12.01 20:15

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В столице днём было морозно и солнечно, изредка по небу проплывали облака. В ближайшие дни мороз будет крепчать, а выходные ожидает снег.