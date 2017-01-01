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Морозный и солнечный день в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
12.01 20:15
  • 44
  • 2

В столице днём было морозно и солнечно, изредка по небу проплывали облака. В ближайшие дни мороз будет крепчать, а выходные ожидает снег.

  • 44
  • 2

Комментарии (2)

  • tim777
    12.01 22:30
    На 18-ой секунде интересный ракурс.
  • Sargo
    02:54
    Да, шикарный кадр.
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