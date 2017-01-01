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Красное небо над Санкт-Петербургом

Автор:
Анастасия Макеева
Дата публикации:
12.01 23:12
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Необычный цвет неба в Приморском районе Санкт-Петербурга.

  • 47
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