В Японии выросли метровые сугробы

Волгоградцы жалуются на дымящий завод "Красный Октябрь"

Из-за угрозы взрыва перекрыта трасса М7 в подмосковной Балашихе

Метель в Кузбассе

ДТП с пожаром на 94-м км МКАД

В ДТП на северо-востоке Москвы погибли два человека

В центре Новосибирска наклонилась новогодняя елка

Из-за мелкого ДТП в центре столицы остановились трамваи на Кожевнической улице

В Саратове из-за коммунальной аварии произошёл дорожный коллапс

Январская "весна" пришла в Крым

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Москва-река начала покрываться льдом

Москва-река начала покрываться льдом

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12.01 22:49
  • 30
  • 0

Сегодня ожидается самая холодная ночь в новом году: температура опустится до -9°С.

  • 30
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

29 0
00:52 | Uwis
Инсталляция "Селедка под шубой" на Пушкинской набережной в Парке Горького
27 0
02:19 | Leobr
Январский ледоход на Неве у Зимнего дворца в Санкт-Петербурге
24 0
00:51 | Uwis
Отдых горожан на стереокатке в Парке Горького
55 1
25.11.2017 18:50 | LaimeLaim
Масляное пятно в водоотводном канале Москва-реки
131 0
10.01 14:04 | mreportertv
Живые крокодилы вмёрзли в лёд у берегов Северной Каролины