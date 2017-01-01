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Вечером в на юго-западе столицы пошёл небольшой снег

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
12.01 23:15
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Вечером в столице пошёл небольшой снег. Усиливается мороз и поднимается атмосферное давление.

  • 28
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