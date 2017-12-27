Инсталляция "Селедка под шубой" на Пушкинской набережной в Парке Горького

Автор: Uwis Дата публикации: 00:52

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Ироничная и, на первый взгляд, простая инсталляция на Пушкинской набережной состоит из шести двусторонних стендов-лайтбоксов. На каждом – один из ингредиентов-слоев салата: селедка, лук, картошка, яйцо, морковь и свекла. Взяв за основу рецепт традиционного новогоднего блюда, команда дизайнеров Парка Горького, по аналогии с арт-елкой у Главного входа, продолжает развивать тему целого и частей. Каждый ингредиент «Селедки под шубой» в сочетании с другими образуют гармоничное единство.