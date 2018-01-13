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В ДТП на 87-м км МКАД пострадал 1 человек

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:34
  • 266
  • 1

Утром 13 января на северо-востоке столицы произошло ДТП. На 87-м км внутренней стороны МКАД столкнулись грузовик и автокран "КамАЗ". Со слов очевидцев, автокран остановился на резервной полосе вследствие поломки. Водитель выставил знак аварийной остановки и начал пытаться устранить неисправность на месте. Через некоторое время в автокран на большой скорости врезался грузовик. От удара автокран продвинулся вперёд и врезался в отбойник. Прибывшая на место ДТП бригада Скорой помощи извлекли водителя грузовика. Он получил различные травмы и был госпитализирован в 20 ГКБ. Водитель автокрана по счастливой случайности не пострадал - он находился как раз между автомобилем и отбойником. На месте ДТП образовался затор. Как пояснил водитель грузовика второму водителю - он вбивал маршрут в Яндекс.навигаторе и не заметил стоящий автокран. Все обстоятельства ДТП установят сотрудники ДПС.

  • 266
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    11:44
    По ВМ 13.01.18 в 11:30
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