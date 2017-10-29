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В Иркутске прошёл новогодний забег «моржей»

Автор:
Иркутянин
Дата публикации:
12:57
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В Иркутске в канун Старого Нового года, 13 января, провели необычное мероприятие. На острове Юность, где свободное время активно проводят многие горожане, состоялся праздничный забег «моржей» в купальниках. Участие в нем приняли члены клуба зимнего плавания и закаливания «Прибайкальцы», а также дети. Цель акции – пропаганда здорового образа жизни, развитие зимнего плавания и его популяризация как форма закаливания среди иркутян, организация спортивно-оздоровительных мероприятий. «Моржи» пробежали по периметру острова, демонстрируя силу духа и крепость организма сибиряка.

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