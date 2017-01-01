В ДТП на 34 км МКАД тяжело пострадали два человека

Автор: Разведчик Дата публикации: 11:51

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Столкнулись "Скания", "ГАЗель" и "МАЗ" с полуприцепом. Все автомобили двигались попутно в сторону Варшавского шоссе. На 34 км МКАД самосвал "Скания" стал снижать скорость. Следовавший позади автомобиль "ГАЗель" также стал снижать скорость. Водитель грузовика "МАЗ", что двигался за "ГАЗелью" не успел остановить свою машину и врезался в заднюю часть "ГАЗели". От сильного удара "ГАЗель" протаранила самосвал "Скания", что двигался впереди. Кабина "ГАЗели" оказалась сильно смята. В машине оказались зажаты водитель и пассажир. На место ДТП вылетел вертолет ГКУ "МАЦ" (ЦЭМП), выехали спасатели и пожарные. Спасателям пришлось срезать двери "ГАЗели". После деблокации пострадавших передали медикам для госпитализации. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое. Движение по трем полосам МКАД было перекрыто на несколько часов. Это спровоцировало 10-ти километровый затор.