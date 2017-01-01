В Японии выросли метровые сугробы

Волгоградцы жалуются на дымящий завод "Красный Октябрь"

Из-за угрозы взрыва перекрыта трасса М7 в подмосковной Балашихе

Метель в Кузбассе

ДТП с пожаром на 94-м км МКАД

В ДТП на северо-востоке Москвы погибли два человека

В центре Новосибирска наклонилась новогодняя елка

Из-за мелкого ДТП в центре столицы остановились трамваи на Кожевнической улице

В Саратове из-за коммунальной аварии произошёл дорожный коллапс

Январская "весна" пришла в Крым

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В ДТП на 34 км МКАД тяжело пострадали два человека

В ДТП на 34 км МКАД тяжело пострадали два человека

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
11:51
  • 247
  • 2

Столкнулись "Скания", "ГАЗель" и "МАЗ" с полуприцепом. Все автомобили двигались попутно в сторону Варшавского шоссе. На 34 км МКАД самосвал "Скания" стал снижать скорость. Следовавший позади автомобиль "ГАЗель" также стал снижать скорость. Водитель грузовика "МАЗ", что двигался за "ГАЗелью" не успел остановить свою машину и врезался в заднюю часть "ГАЗели". От сильного удара "ГАЗель" протаранила самосвал "Скания", что двигался впереди. Кабина "ГАЗели" оказалась сильно смята. В машине оказались зажаты водитель и пассажир. На место ДТП вылетел вертолет ГКУ "МАЦ" (ЦЭМП), выехали спасатели и пожарные. Спасателям пришлось срезать двери "ГАЗели". После деблокации пострадавших передали медикам для госпитализации. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое. Движение по трем полосам МКАД было перекрыто на несколько часов. Это спровоцировало 10-ти километровый затор.

  • 247
  • 2

Комментарии (2)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

16 0
19:29 | Sargo
Вечерние кадры снега на северо-востоке Москвы
266 1
09:34 | Max_019
В ДТП на 87-м км МКАД пострадал 1 человек
39 0
12.01 23:15 | LaimeLaim
Вечером в на юго-западе столицы пошёл небольшой снег
359 1
11.01 23:03 | Galina Sharkova
ДТП с пожаром на 94-м км МКАД