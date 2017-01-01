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В парке «Сокольники» открылся новый кинологический стадион

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12:49
  • 27
  • 1

В парке «Сокольники» открылся новый кинологический стадион.

  • 27
  • 1

Комментарии (1)

  • Sargo
    14:37
    http://www.mskagency.ru/materials/2742728
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