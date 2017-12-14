"Радоваться жизни" - концерт памяти Елены Васильевны Образцовой в Культурном центре её имени, Санкт-Петербург 12.01.2018 г

Автор: Leobr Дата публикации: 14:28

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12.01.2015 года ушла из жизни Елена Васильевна Образцова. Концерт памяти Елены Васильевны состоялся в Культурном центре её имени, Санкт-Петербург, Невский 65 12.01.2018 г Выступили з.а. РФ Галина СИДОРЕНКО (меццо-сопрано), з.а. РФ Анатолий ВАСИЛЬЕВ (баритон), лауреаты международных конкурсов Олег БЕЗИНСКИХ (контртенор), Геннадий МЕРКУЛОВ (ф-но), Мария ЧЕРНОВА (ф-но), Дмитрий МЯЧИН (ф-но), Галина СЕНИНА (ф-но), Егор СВЕЖЕНЦЕВ (гитара), Мария ПОЛИЩУК (флейта). Анатолий Васильев читал стихи самой Елены Образцовой. Олег Безинских анонсировал предстоящее вскоре открытие органного зала имени Елены Образцовой в городе Сосновый Бор. Концерт вела з.а. РФ Мария РОМАНОВА. Концертный зал Центра, как известно, совсем небольшой и при всем желании не может вместить всех желающих - их сегодня было не менее 400 и очередь образовалась еще на улице почти за час до начала. Это третий концерт памяти Елены Васильевны в эти дни - первый был в Центре 10 января и второй - в Исаакиевском соборе. Уточню в комментарии - организаторы обещали для не попавших на сегодняшний концерт - устроить в 19 часов дополнительный в другом месте.