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Главная  /  Репортажи  /  В Соль-Илецке горит гостиничный комплекс "Вавилон"

В Соль-Илецке горит гостиничный комплекс "Вавилон"

Автор:
Зуфар Мухамедзянов
Дата публикации:
14:29
  • 58
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Загорелась крыша здания гостиничного комплекса. Пожарные два часа бьются с пылающим огнем.

  • 58
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