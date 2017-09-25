Два человека погибли при пожаре в частном доме в ТиНАО

Автор: Разведчик Дата публикации: 14:33

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Загорелся двухэтажный частный дом в садовом товариществе "Десна" Первомайского поселения ТиНАО. Сигнал о пожаре поступил в службу "101" утром, 13 января. На место пожара оперативно выехали спасатели, пожарные и медики. К прибытию оперативных служб деревянный дом уже был полностью в огне, началась рушиться кровля, создалась угроза перехода пламени на соседний частный дом. Пожарными были проложены рукавные линии и начато тушение. Сбить пламя удалось лишь через несколько часов. Полностью ликвидировали пожар на площади около 100 квадратных метров в 13:00. В ходе проливки и разбора завалов пожарные обнаружили обгоревшие останки двух человек. Их личности устанавливаются. Родственникам погибших, что прибыли на место происшествия, понадобилась помощь медиков и психологов МЧС. На месте пожара работают следователи и полиция. Причины случившегося устанавливаются.