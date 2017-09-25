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Два человека погибли при пожаре в частном доме в ТиНАО

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
14:33
  • 171
  • 1

Загорелся двухэтажный частный дом в садовом товариществе "Десна" Первомайского поселения ТиНАО. Сигнал о пожаре поступил в службу "101" утром, 13 января. На место пожара оперативно выехали спасатели, пожарные и медики. К прибытию оперативных служб деревянный дом уже был полностью в огне, началась рушиться кровля, создалась угроза перехода пламени на соседний частный дом. Пожарными были проложены рукавные линии и начато тушение. Сбить пламя удалось лишь через несколько часов. Полностью ликвидировали пожар на площади около 100 квадратных метров в 13:00. В ходе проливки и разбора завалов пожарные обнаружили обгоревшие останки двух человек. Их личности устанавливаются. Родственникам погибших, что прибыли на место происшествия, понадобилась помощь медиков и психологов МЧС. На месте пожара работают следователи и полиция. Причины случившегося устанавливаются.

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  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    15:34
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 15:30 http://www.mskagency.ru/materials/2742746 13.01.18
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