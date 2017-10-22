В самом центре Москвы открылась Всероссийская ярмарка мёда

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 14:45

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В самом центре Москвы у "Гума" открылась Всероссийская ярмарка мёда. Пчеловоды со всех уголков России, где добывается пчёлами мёд, привезли вкусное и полезное, а также лечебное лакомство в Москву. Килограмм мёда можно купить от 600 рублей и выше, постоянным покупателям пчеловоды сделают скидку. Ярмарка будет работать до 12 февраля. Интервью: Аганина Ольга - пчеловод из республики Марий Эл.