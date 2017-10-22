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Главная  /  Репортажи  /  В самом центре Москвы открылась Всероссийская ярмарка мёда

В самом центре Москвы открылась Всероссийская ярмарка мёда

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
14:45
  • 64
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В самом центре Москвы у "Гума" открылась Всероссийская ярмарка мёда. Пчеловоды со всех уголков России, где добывается пчёлами мёд, привезли вкусное и полезное, а также лечебное лакомство в Москву. Килограмм мёда можно купить от 600 рублей и выше, постоянным покупателям пчеловоды сделают скидку. Ярмарка будет работать до 12 февраля. Интервью: Аганина Ольга - пчеловод из республики Марий Эл.

  • 64
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    18:03
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 17:58 http://www.mskagency.ru/materials/2742770 13.01.18
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